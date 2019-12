Addobbi di Natale fai da te con le scatole riciclate

La maggior parte dei nostri rifiuti può essere vista come una preziosa risorsa e utilizzata per creare qualcosa di nuovo.

Il cartone degli imballaggi, ad esempio, può essere riciclato in modo creativo per realizzare addobbi natalizi unici, per un Natale sostenibile e non convenzionale.

Le scatole #Bionest di Germinal Bio sono perfette per questo scopo: vediamo come possiamo riutilizzarle trasformandole in decorazioni per l’albero.

Come trasformare le scatole #Bionest in addobbi natalizi

Realizzare gli addobbi natalizi per l’albero o per decorare la casa è un’attività semplice, divertente e alla portata di tutti. Se poi per le decorazioni si utilizzano materiali riciclati, il Natale sarà anche ecosostenibile.

Ecco un’idea per riutilizzare in modo creativo le scatole #Bionest di Germinal Bio e trasformarle in addobbi natalizi unici e personalizzati, divertendosi anche con i propri bambini.

Occorrente:

Scatola #BIONEST

Fogli di carta riciclata per disegnare le sagome

Nastri e cordoncini colorati per appendere gli addobbi

Un pennarello bianco e un pennarello nero

Forbici e taglierino

Bucatrice

Nastro adesivo

Matita e righello

Procedimento:

Scegliete dei soggetti natalizi come stelle, alberelli, cuori e campane e disegnate le sagome sui fogli di carta, recuperando la carta già stampata su un lato.

Ritagliate le sagome di carta con le forbici e usatele come modello per disegnarne i contorni sul cartone della scatola. Ritagliate gli addobbi con il taglierino, eventualmente rifinendo i profili con le forbici ed effettuate un foro per il cordoncino nella parte alta della sagoma utilizzando la bucatrice. In alternativa è possibile fissare il nastro sul retro della sagoma grazie al nastro adesivo.

Decorate le sagome con il pennarello bianco, applicate il cordoncino e utilizzate i vostri addobbi fai da te per l’albero.

Gli imballaggi sostenibili di Germinal Bio: anche questa è ecoonestà

Germinal Bio garantisce da sempre la totale riciclabilità dei suoi imballaggi, perché l’ambiente siamo noi ed è nell’interesse di tutti tutelare il nostro Pianeta.

Le scatole #Bionest usate per le spedizioni sono realizzate in cartone riciclato certificato FSC®, marchio che garantisce la provenienza della carta da fonti gestite in modo responsabile.

Oltre a poter essere usato in modo creativo, il cartone delle scatole Bionest è ulteriormente riciclabile, dunque dopo l’uso può essere conferito nella raccolta differenziata della carta, così che possa essere recuperato e tornare a nuova vita sotto una veste diversa, in un’ottica di economia circolare.

Germinal Bio ha inoltre introdotto di recente un nuovo materiale realizzato da materie prime vegetali, completamente biodegradabile e compostabile che ha sostituito la plastica negli incarti di primo contatto di alcuni suoi prodotti: il nuovo packaging, garantisce la conservazione dell’alimento e, dopo l’utilizzo, può essere smaltito nella raccolta differenziata dell’umido e tornare così alla terra.

Germinal Bio: cura e attenzione per l’ambiente in ogni gesto

L’attenzione di Germinal Bio nei confronti dell’ambiente riguarda tutte le fasi del processo produttivo.

Oltre a offrire prodotti biologici di qualità e packaging sostenibili, l’azienda utilizza il più possibile energia prodotta da fonti pulite e rinnovabili, per ridurre l’immissione nell’atmosfera di sostanze inquinanti che derivano dalla trasformazione dei combustibili fossili e responsabili del riscaldamento globale.

Germinal Bio porta poi avanti progetti ambientali in collaborazione con Treedom, per la riforestazione dei boschi veneti colpiti da una tromba d’aria a ottobre 2018.

Gli alberi rappresentano la migliore tecnologia per contrastare i cambiamenti climatici perché emettono ossigeno, assorbono CO2, favoriscono la biodiversità e aiutano a regolare umidità e temperatura ambientali.

Grazie agli alberi messi a dimora fino a oggi da Germinal Bio, sono stati sottratti 45mila chilogrammi di anidride carbonica dall’atmosfera, una quantità di gas che potrebbe riempire ben 234 Tir!

L’idea di riciclare le confezioni Bionest per gli addobbi natalizi è solo uno dei tanti modi con cui Germinal Bio e tutti noi possiamo contribuire a tutelare l’ambiente in cui viviamo, ricordandoci che abbiamo un solo Pianeta ed è nel nostro interesse preservarlo.