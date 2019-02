Il colosso svedese propone un nuovo modo per abbattere l’inquinamento dell’aria all’interno delle abitazioni grazie a una tenda che riproduce il processo della fotosintesi

Si chiamerà Gunrid e potrà purificare l’aria: grazie a un trattamento superficiale a base minerale, infatti, una nuova tenda ridurrà gli inquinanti domestici nocivi nel momento in cui entrerà in contatto con la luce. Una soluzione di purificazione dell’aria economica e poco ingombrante.

È la nuova idea green dell’Ikea che, dopo i pannelli fotovoltaici low cost, si impegna questa volta anche a ridurre attivamente gli inquinanti atmosferici interni consentendo alle persone di purificare l’aria nelle proprie case.

“ Oltre a consentire alle persone di respirare aria migliore a casa, speriamo che GUNRID aumenti la consapevolezza delle persone sull’inquinamento dell’aria interna, ispirando cambiamenti comportamentali che contribuiscano a creare un mondo di aria pulita ”, afferma Lena Pripp-Kovac, responsabile della sostenibilità presso Inter IKEA Group . "

Come funzionerà la tenda anti-inquinamento indoor

La superficie della tenda verrà trattata con un minerale fotocatalitico capace di disintegrare l’inquinamento atmosferico se a contatto con la luce, consentendo così di depurare l’aria. La tecnologia alla base della Gunrid funziona in modo simile alla fotosintesi: il processo naturale che le piante e alcuni altri organismi usano per trasformare il biossido di carbonio e l’acqua in cibo, usando la luce.

Sviluppata negli ultimi anni in collaborazione con istituzioni universitarie in Europa e in Asia, questa autentica tecnologia purificatrice si attiverà sia con luce naturale che con quella artificiale.

Una bella rivoluzione se si considera che l’inquinamento indoor negli ambienti chiusi è ancora troppo sottovalutato, nonostante sia una seria minaccia per la salute umana. Con poco ricambio d’aria si possono concentrare infatti sostanze dannose per l’organismo e innescare così una serie di patologie.

La tenda per purificare l'aria GUNRID per ora è solo un prototipo e sarà disponibile nei negozi IKEA il prossimo anno.

In attesa della sua commercializzazione possiamo sempre avvalerci dell'"originale" , posizionando in casa piante d'appartamento in grado di depurare l'aria, come più volte dimostrato dalla scienza e dalla Nasa stessa.

Germana Carillo

