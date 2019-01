Borgata alpina in vendita al prezzo di un appartamento in città. Un'occasione da non perdere per chi sogna da sempre di vivere in mezzo alla natura e al silenzio, nel cuore delle Alpi. Siamo a Castelmagno, in provincia di Cuneo.

L'annuncio di vendita, da parte di un privato, è apparso su Subito.it, il 21 gennaio scorso, ma ha già fatto il giro del web.

"Vendesi azienda agricola di circa 22 ettari fra pascoli, seminativi, boschi e orti con annessa tipica borgata alpina (Batuira) parzialmente ristrutturata" si legge.

La borgata è situata a Castelmagno, sulla strada Colletto-Valliera a 1612 mt. Il Comune ospita 61 abitanti ma la borgata è completamente disabitata. Il proprietario Franco Biglia l'aveva acquistata circa 10 anni fa, ha effettuato dei lavori di ristrutturazione ma adesso

"sto invecchiando, mantenerla richiede impegno e purtroppo non ce la faccio più" racconta a Repubblica.

Da qui la decisione di metterla in vendita e sperare che questo piccolo paradiso possa tornare a nuova vita. Oltre all'azienda agricola, nella borgata si trovano 5 baite di cui 2 dotate di soppalco, due su 3 piani e una su 2 piani, una legnaia con annesse 2 stanze, 2 stalle, 3 magazzini e una stanza con forno a legna. È presente una baita completamente ristrutturata adibita a bagno con doppi servizi igienici con wc, acqua calda e docce collegati con degrassatore e fossa biologica.

In aggiunta, chi acquisterà la borgata, compresi nel prezzo avrà anche una baita da ristrutturare adibita a forno della borgata, una fontana al centro della borgata, un fienile, tre baite collabenti e una zona BBQ.

Il costo? 360Mila euro, non poco ma più o meno quanto costerebbe un appartamento di medie dimensioni in una grande città italiana.

"La borgata è fornita di energia elettrica 6 kw per il 90% dei fabbricati e di acquedotto. Tutti gli immobili sono accatastati e le ristrutturazioni sono state eseguite con regolari permessi di costruire.Tappa imprescindibile sui percorsi escursionistici della zona e ideale per attività ricettive (B&B, agriturismo) e pratiche meditative" si legge ancora nell'annuncio.

Se si ha la possibilità di investire, Castelmagno potrebbe offrire un'ottima occasione, un luogo da far rinascere all'insegna del turismo lento.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto: Subito