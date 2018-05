Vivere in un castello, non uno qualunque ma un maniero progettato da Brunelleschi. Un sogno che per la maggior parte di noi resterà tale ma il castello è in vendita non lontano da Firenze, a Castelfiorentino.

Con i suoi 600 anni, il Castello del Brunelleschi è uno dei più affascinanti della Toscana. Immerso nel verde, circondato da colline, nel corso della sua lunga vita, ha ospitato tre papi. Nel grande salone è ancora presente un'epigrafe che ricorda il soggiorno di Paolo III Farnese nel 1541 ma vi soggiornarono anche Leone X e Clemente VII.

Di proprietà della famiglia dei Pucci, il castello nel corso della sua storia è stato il palcoscenico di grandi eventi e ha vantato le visite di personaggi illustri come Lorenzo Il Magnifico, il Granduca di Toscana Ferdinando III e il Re d’Italia Vittorio Emanuele III. Nel 1944 la rocca fu utilizzata come comando militare dal Generale Mark Clark durante le operazioni di liberazione dell’Italia.

Progettata nel 1424 da Brunelleschi proprio negli anni in cui era impegnato nella costruzione della Cupola del Duomo di Firenze, la fortezza presenta quattro torri angolari e delle mura merlate che sono percorribili per tutto il perimetro. La superficie interna è pari a 35.000 mq, quella esterna 1.200 ettari. Il solo castello è 2.930 mq.

A corredo anche una villa storica di 1.152 mq, 25 coloniche da ristrutturare pari a 7.500 mq, 26 ettari di vigneto, 14 di oliveti, un bosco, un'azienda agricola, una cappella privata e anche due laghetti.

All'interno, ogni cosa è rimasta intatta nonostante la veneranda età, dai sontuosi saloni affrescati al loggiato fino alla sala che accoglie fino a 180 ospiti. Qui è presente anche un antico pozzo per la raccolta dell'acqua piovana, originariamente un'uscita sotterranea dal castello.

“ Posizionata in cima a un colle e ben protetta da fossati, mura e torri, questa prestigiosa residenza è un luogo ricco di storia e di charme immerso nella magnifica campagna toscana e circondato da oliveti e vigneti che permettono alla moderna ed efficiente tenuta agricola del castello di produrre ad oggi olio extravergine e vini di grande pregio lavorati nelle storiche cantine ” spiega la Lionard Luxury Real Estate, agenzia immobiliare che ha diffuso l'annuncio di vendita del castello.

Il costo per l'acquisto dell'immobile non è stato reso noto, è una trattativa riservata. Di certo non è per le tasche di noi comuni mortali, ma è un motivo in più per sognare...

Francesca Mancuso

Foto: Lionard