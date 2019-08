Mentre gli scienziati lanciano l’allarme sui possibili effetti catastrofici del riscaldamento globale e spiegano l’importanza degli alberi per contenere i cambiamenti climatici, le nostre...

Un sindaco francese ha vietato l’uso di pesticidi vicino alle case, per la gioia degli abitanti del paese che amministra. Sono insorti però gli...

Io non butto è il nuovo progetto contro lo spreco alimentare di Milano che allea piccole realtà impegnate a fare la differenza, donando il...

Non è solo il giorno di Natale a mettere di buonumore i più, ma anche una rilassante passeggiata in un’area cittadina piena di alberi....

Gli ingegneri della California meridionale stanno già da tempo lavorando alla progettazione del più grande corridoio per fauna selvatica al mondo che dovrebbe aprire...

Omari McQueen è un bambino di 11 anni che ha da poco aperto un ristorante pop-up, ossia un locale temporaneo. Per la sua prima...

All’ombra della Mole Antonelliana il teatro è gratis per chi non può permetterselo: dal Teatro Stabile al Regio di Torino, una serie di abbonamenti...

Rifiuti & Riciclaggio

Piero Pelù dichiara guerra alla plastica e raccoglie rifiuti sulla spiaggia per dare il buon esempio, indignato per le condizioni in cui versano le...