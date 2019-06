Cos’è, a cosa serve e come assumerla in caso di carenza

Il falangio è una pianta ornamentale bella e utile: oltre a migliorare l’estetica dei nostri appartamenti, il falangio purifica l’aria di casa eliminando sostanze nocive dagli ambienti chiusi. Le proprietà depurative del falangio Il falangio è una pianta ornamentale molto diffusa nei nostri appartamenti poiché apprezzata per il bel fogliame...

Ambiente Leonardo DiCaprio ha appena salvato la giungla del Guatemala La Riserva della Biosfera Maya del Guatemala è salva grazie a Leonardo DiCaprio. L’attore americano da tempo era impegnato nella promozione della tutela di...

Eventi & Iniziative 10 regali per i 10 anni di GreenMe Quest’anno GreenMe ha compiuto 10 anni! Un’avventura che ci ha permesso di affermare GreenMe come punto di riferimento del mondo green. Raccontiamo questo mondo...

Ambiente Occhio al mare in cui fai il bagno: l’Italia è la peggiore d’Europa In Europa le acque di balneazione sono promosse a pieni voti. Secondo la relazione stilata dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), più...

Animali Rendiamo obbligatorio leggere il microchip e identificare i cani morti in strada (PETIZIONE) “Leggi il mio chip, sono un membro di una famiglia, non sono spazzatura”, alla Spagna parte la richiesta di rendere obbligatorio identificare i cani...

Cani Quando sei stressato, lo diventa anche il tuo cane. La conferma Quando siamo stressati, lo sono anche i nostri cani. Un nuovo studio conferma l’incredibile connessione tra i cani e i loro proprietari. Stress contagioso...

Sport & Tempo Libero Mondiali di calcio femminili, grande conquista per le Azzurre: Italia in campo dopo 20 anni Mondiali di calcio femminili, ormai ci siamo. Domenica le Azzurre allenate da Milena Bertolini domenica 9 giugno disputeranno la prima partita della World Cup,...

Altri alimenti Patate al cadmio e con troppa solanina. I risultati di un test svizzero Le patate sono buone ed economiche ma cosa contengono davvero oltre i nutrienti naturalmente presenti in questo tubero? Un test svizzero ha esaminato alcuni...

Alimentazione & Salute Troppi pesticidi in frutta e verdura: il report shock che arriva dalla Francia Un nuovo report francese ha valutato la presenza di pesticidi in frutta e verdura non biologiche. I risultati sono davvero sconcertanti: si trovano in quasi...

Animali Uccellini murati vivi, mamma storno aspetta invano di tornare nel suo nido Alcuni uccellini appena nati sono stati murati vivi nel loro nido sulla facciata di un palazzo e le mamme non hanno potuto più nutrirli....

Rifiuti & Riciclaggio Birra gratis per ogni bottiglia di plastica riciclata sui navigli di Milano A Milano birra Corona gratis se si porterà come pagamento una bottiglia di plastica. Il noto marchio ha lanciato una nuova campagna in occasione...

Mode e Abbigliamento Stipendi da fame per produrre i nostri vestiti: la LISTA dei marchi che non garantiscono salari dignitosi I salari in Etiopia e Bangladesh sono meno 1/4 di un salario dignitoso. In Romania ancora peggio… I grandi marchi di abbigliamento non sono...