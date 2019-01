Alcuni lotti di Asiago d'Allevo DOP a marchio "Regione che vai" - prodotto da Latterie Venete S.pa e distribuito dalla catena di supermercati Aldi - sono stati richiamati dalla GDO perché non ideonei "al consumo per soggetti allergici alle uova".

Stando all'allerta pubblicata sul sito Aldi a tutela dei consumatori, infatti, ci sarebbe stato un difetto nell'imballaggio che ne ha precluso la leggibilità dell'allergene uovo. Dunque, tutte le persone allergiche o intolleranti a questo ingrediente NON devono consumare il prodotto e restituirlo in uno dei punti vendita della catena. In particolare i lotti interessati, la cui vendita è stata tempestivamente bloccata, sono i seguenti:

L71E18 (TMC 20/02/19),

L63S18 (TMC 05/03/19),

L71Z18 (TMC 11/03/2019),

L68S18 (17/03/2019).

Come si legge:

"Il prodotto non deve essere consumato da parte di soggetti allergici all'uovo e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il rimborso sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto. Per coloro che non presentano allergia all'uovo, il prodotto è sicuro e può essere tranquillamente consumato".

Per tutti gli eventuali chiarimenti o richieste di maggiori informazioni, si prega di contattare il Servizio Clienti Aldi al seguente numero verde:

800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00)

Simona Falasca